Ο Στέρλινγκ Μπράουν δέχθηκε επίθεση από αγνώστους στο Μαϊάμι (pic)

Ο Στέρλινγκ Μπράουν βρισκόταν στο Μαϊάμι το βράδυ της Κυριακής, όταν δέχθηκε επίθεση από αγνώστους.

Ο πρώην παίκτης των Μπακς και νυν των Ρόκετς βγήκε off από το ματς με τους Χιτ λόγω προβλήματος στο γόνατο.

Ο Μπράουν δέχθηκε κάποια χτυπήματα στο πρόσωπο, όμως πλέον είναι ασφαλής και η κατάσταση του δεν εμπνέει παραπάνω ανησυχία.

Houston Rockets statement: “Last night, Sterling Brown was the victim of an assault. He had no prior knowledge of or interaction with the assailants. He suffered facial lacerations but will make a full recovery. Sterling is not playing tonight because of his prior knee injury.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) April 19, 2021