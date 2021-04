Ποιος να το έλεγε και ποιος να το πίστευε όταν ο Αλεξέι Ποκουσέφκι γινόταν draft από τον Ολυμπιακό στο ΝΒΑ και δη στην Οκλαχόμα.

Ότι μετά από 33 ματς στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη θα έμπαινε στην ίδια πρόταση με τον Σέρτζ Ιμπάκα έχοντας «σπάσει» ένα ρεκόρ που... κρατούσε 11 χρόνια στην ομάδα της Θάντερ.

Με τις 6 τάπες που μοίρασε στο ματς με τους Ράπτορς, έγινε ο πρώτος rookie που τα κατάφερε αφήνοντας πίσω τα 5 μπλοκ του Σέρτζ Ιμπάκα στις 14 Απριλίου 2010!

Ράπτορς-Θάντερ 112-106: Πληθωρικός αλλά άστοχος ο Ποκουσέφσκι (vid)

Aleksej Pokusevski (6 BLK tonight) is the first @okcthunder rookie with 5+ BLK in a game since Serge Ibaka (5 BLK on April 14, 2010). @EliasSports pic.twitter.com/IbLbk2aIl0

— NBA.com/Stats (@nbastats) April 19, 2021