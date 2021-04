Ο Εμπίντ συνέχισε τις 35άρες και θύμισε Άιβερσον! (pic & vid)

Δεν σταματά να παλεύει για το βραβείο του MVP ο Τζοέλ Εμπίντ. Οι Σίξερς επικράτησαν των Κλίπερς και βελτιώθηκαν στο 22-6 στα clutch time ματς μέσα στη σεζόν, έχοντας πρωταγωνιστή τον Τζοέλ Εμπίντ.

Ο Καμερουνέζος έδωσε άλλο ένα ρεσιτάλ στον επιθετικό τομέα και κατάφερε να γίνει ο πρώτος παίκτης της Φιλαδέλφεια με 3 σερί 35άρες μετά τον Άλεν Άιβερσον το 2006.

Σίγουρα δεν είναι μικρό πράγμα να μπαίνει στην εξίσωση το όνομα σου με τον Answer.

