ΝΒΑ: Οι Μάτζικ υπογράφουν τον MVP των τελικών της G League (vid)

Ο 24χρονος πόιντ γκαρντ υπέγραψε 10ήμερο συμβόλαιο με τους Ορλάντο Μάτζικ στις 6 Απριλίου και αποχώρησε έπειτα από τρεις συμμετοχές, έχοντας 4.7 πόντους μ.ό.

Όπως αναφέρει o Shams Charania, θα υπογράψει two-way συμβόλαιο με την ομάδα της Φλόριντα που φιγουράρει στη 14η θέση της κατάταξης στην Ανατολή με ρεκόρ 18-37.

The Orlando Magic are signing Devin Cannady to a two-way contract, sources tell @TheAthletic @Stadium. Cannady was the G League Finals MVP this season.

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 16, 2021