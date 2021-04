Νετς: Χωρίς Ντουράντ, Χάρντεν, Όλντριτζ, Γκρίφιν με Σιξερς! (pic)

Όσοι περίμεναν ντέρμπι, θα πρέπει να περιμένουν λίγο περισσότερο. Οι Σίξερς (1οι με 37-17) υποδέχονται στη Φιλαντέλφια τους Μπρούκλιν Νετς (2οι με 37-17), μόνο που οι τελευταία θα αγωνιστούν σχεδόν... αγνώριστοι!

Εκτός από τον Τζέιμς Χάρντεν, ο οποίος ήταν νοκ άουτ εδώ και αρκετές ημέρες, στη λίστα των απόντων προστέθηκαν οι Κέβιν Ντουράντ (διαχείριση), ΛαΜάρκους Όλντριτζ (ασθενής) και Μπλέικ Γκρίφιν (τραυματίας). Τουλάχιστον οι Νετς μπορούν να υπολογίζουν στον Καϊρί Ίρβινγκ, ο οποίος απουσίασε από τη νίκη απέναντι στη Μινεσότα, λόγω ενός προσωπικού προβλήματος.

The Nets say Kevin Durant is out tonight against Philadelphia as part of the latest (lengthy) Brooklyn injur report: pic.twitter.com/t2DkRDgWQV

— Marc Stein (@TheSteinLine) April 14, 2021