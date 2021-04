«Καρφί» Σίμονς σε Γκομπέρ: «Με μάρκαρε και έβαλα 42 πόντους» (pic)

Μπεν Σίμονς και Ρούντι Γκομπέρ διεκδικούν το βραβείο του κορυφαίου αμυντικού της σεζόν. Ο Αυστραλός θέλησε να ρίξει το... καρφί του προς τον Γάλλο σέντερ, λέγοντας: «Ο Γκομπέρ με μάρκαρε στη Γιούτα και είχα 42 πόντους. Και δεν είμαι καν σκόρερ».

Για να δούμε αν θα απαντήσει ο Ρούντι που έχει αναδειχθεί αμυντικός της σεζόν 2 φορές, ενώ κόντρα στους Θάντερ έκανε 7 μπλοκ.

Εξαιρετικός στον αμυντικό τομέα φέτος είναι και ο Μάιλς Τέρνερ, ενώ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήρε πέρυσι το βραβείο.

Ben Simmons had to pull up the receipts on Gobert

(via @Rachel__Nichols) pic.twitter.com/TXHubE2IdL

— Bleacher Report (@BleacherReport) April 13, 2021