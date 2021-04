Ζάιον: Συνεχίζει τις 30άρες σαν άρχοντας της ρακέτας! (pic & vid)

Ο Ζάιον κάνει ότι μπορεί για να βάλει τους Πέλικανς στα playoffs και οδήγησε την ομάδα σε νίκη επί των Καβς. Ο Ουίλιαμσον πέτυχε την 8η 30άρα της σεζόν χωρίς να πετύχει σουτ εκτός ζωγραφιστού. Αποδεικνύεται πως είναι ο απόλυτος κυρίαρχος της ρακέτας.

Αυτή είναι και η κορυφαία επίδοση ολόκληρου του ΝΒΑ, καθώς ο Σιακάμ που είναι δεύτερος στη λίστα έχει 2 τέτοια ματς.

Sunday night was Zion Williamson's 8th 30-point game this season without making a FG outside of the paint.

That's more than the rest of the NBA combined.

Pascal Siakam is next on the list with 2 games. pic.twitter.com/1NtEBLSiMg

