Ουέστμπρουκ: Στο δρόμο να γίνει ο πρώτος με πολλαπλές σεζόν με 5 λάθη ανά αγώνα! (pic)

Μία ματιά στα στατιστικά του Ράσελ Ουέστμπρουκ, εκεί προς το τέλος της... σελίδας, θα εμφανίσει κάτι μοναδικό! Φέτος και μετά από 44 αγώνες, ο γκαρντ των Ουάσινγκτον Ουίζαρντς μετράει 5 λάθη ανά αγώνα. Αν δεν ρίξει το μέσο όρο του, τότε θα γίνει ο πρώτος παίκτης στο ΝΒΑ (μετά το 1980) που έχει πολλαπλές σεζόν με τουλάχιστον 5 λάθη ανά αγώνα!

Το είχε κάνει και τη σεζόν 2016-2017, όταν ήταν ακόμη στην Οκλαχόμα με 5.4 λάθη σε μέσο όρο!

Έτσι και αλλιώς, στις τρεις επόμενες «φλέρταρε» με τον ίδιο αριθμό, καταγράφοντας 4.8 (2017-2018), 4.5 (2018-2019) και 4.5 λάθη (2019-2020).

Russell Westbrook is on pace to become the first player since the three-point era (1980) with multiple seasons averaging 5+ turnovers per game. pic.twitter.com/aiHoESbeLH

— StatMuse (@statmuse) April 10, 2021