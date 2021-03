Μια σημαντική κίνηση έκαναν οι Μπακς λίγες μέρες πριν το trade deadline.

Τα... ελάφια πρόσθεσαν στο δυναμικό τους τον Πι Τζέι Τάκερ από τους Ρόκετς, ενώ έστειλαν στο Χιούστον τον Όγκουστιν και τον Ντι Τζέι Ουίλσον. Το Μιλγουόκι έβαλε στη φαρέτρα του και τον Ρόντιονς Κούρουκς, αλλά και η επιλογή 1ου γύρου για το Draft του 2022 που είχαν δώσει οι Μπακς στους Ρόκετς, παλιότερα.

Το gazzetta.gr στέκεται στο... πολυεργαλείο που πήρε η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο και τα στοιχεία που φέρνει στα... ελάφια.

According to Second Spectrum, PJ Tucker has made 372 corner 3-pointers over the last 5 seasons, by far the most in the NBA during that span. https://t.co/cPgvXkxVOq

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) March 17, 2021