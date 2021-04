Ο Μπάτλερ σκόραρε μπροστά στον Ντράμοντ και του είπε να μην τον ξαναμαρκάρει! (vid)

Οι Λέικερς έκαναν την αλλαγή στην άμυνα τους και ο Ντράμοντ σε μια φάση έμεινε πάνω στον Μπάτλερ.

Ο Jimmy Buckets δεν είχε πρόβλημα να σκοράρει και μόλις γυρνούσε στην άμυνα φώναξε στον σέντερ των Λέικερς: «Μην το ξανακάνεις αυτό». Έτσι θέλησε να τον πικάρει και να πειράξει το μυαλό του.

Φοβερός τύπος ο Τζίμι

Jimmy tells the Lakers "don't do that" after Drummond switches on him pic.twitter.com/P4oEy2V1JK

— Bleacher Report (@BleacherReport) April 9, 2021