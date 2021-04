Δεν μπόρεσαν να χαρούν όπως ήθελαν τη νίκη επί των Λέικερς οι Χιτ. Ο Βίκτορ Ολαντίπο τραυματίστηκε στην προσπάθεια του να καρφώσει και έφυγε για τα αποδυτήρια

Ο γκαρντ του Μαϊάμι δεν επέστρεψε στον αγώνα και πλέον οι Χιτ βρίσκονται σε αναμμένα κάρβουνα, καθώς ο Dipo έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά στο παρελθόν από τραυματισμούς.

Victor Oladipo went to the locker room and was ruled out for the remainder of the game after this dunk.

Hope he's OK pic.twitter.com/EpR86c8W9f

— Bleacher Report (@BleacherReport) April 9, 2021