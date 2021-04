Το μόνο σίγουρο είναι πως ο Ντρέιμοντ Γκριν είναι ο εαυτός του. Πάντα! Ο φόργουορντ των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς εμφανίστηκε στο podcast του Κέβιν Ντουράντ, με τίτλο The ETCs. Και δεν σταμάτησε να μιλάει!

Αναφέρθηκε στον καυγά που είχε με τον Ντουράντ, στον πάγκο των Ουόριορς, εξηγώντας τι του είπε: «Γ@μι@λ@, αυτό μπορώ να το κάνω και εγώ. Θα σου έδινα την μπάλα αν δεν έκανες σαν κ@ρι@λ@. Και αυτό μπορώ να το κάνω». Η ατάκα ξεστομίστηκε όταν ο Ντουράντ γκρίνιαξε για μία πάσα που δεν πήρε. Στην... κουβέντα προστέθηκε ο ΝτεΜάρκους Κάζενς, τραβώντας μακριά τον Γκριν και λέγοντας: «Βούλωσέ το».

Ο Γκριν και ο Ντουράντ μοιράστηκαν και τον... μονόλογο του πρώτου προς τον δεύτερο, το 2017. Ένα στιγμιότυπο που προκάλεσε... κύμα meme. «Κανείς δεν μπορεί να σε γ@μήσει. Κανείς δεν μπορεί να σε σταματήσει γ@μώτ@», του είπε, με τον KD να παραδέχεται ότι η ατάκα ήταν καύσιμο!

Παράλληλα, οι δυο τους αναφέρθηκαν και στον χαμένο 7ο τελικό των Ουόριορς από τους Καβαλίερς του ΛεΜπρόν Τζέιμς. Και στη φημολογία ότι η Γκριν κατέληξε στο πάρκινγκ της έδρας του Γκόλντεν Στέιτ για να ζητήσει από τον general manager της ομάδας, Μπόμπ Μάιερς να αποκτήσει τον Κέβιν Ντουράντ!

«Προσθέσατε μία θεατρική αίσθηση και κάνατε αυτή τη μ@λ@κι@ ταινία», είπε ο Γκριν, προσθέτοντας ότι έτσι και αλλιώς είχε επαφές με τον Ντουράντ και ότι δεν προσπάθησε να τον προσελκύσει στο Όκλαντ.

