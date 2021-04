Ο Γκρίφιν επιστρέφει στην παλιά του... αγάπη, το κάρφωμα! (pic)

Μεσά στη σεζόν δεν σταματούσαν να τη... λένε στον Μπλέικ Γκρίφιν πως δεν μπορούσε να καρφώσει πλέον. Ο Μπλέικ φαίνεται ότι θύμωσε και δίνει απαντήσεις με τα όσα κάνει στους Νετς. Ο Γκρίφιν μετρά 5 καρφώματα σε 7 παιχνίδια με το Μπρούκλιν, ενώ είχε 5 σε 49 ματς με τους Πίστονς

Η ψυχολογία του έχει αλλάξει στους Νετς και αυτό φαίνεται πολύ καλά, αφού γύρισε στις παλιές του αγάπες.

Blake Griffin has 5 dunks in 7 games with the Nets. He had 5 dunks in his final 49 games with the Pistons. pic.twitter.com/13nYyPI7uI

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 8, 2021