Μπορεί ο Χάρντεν να λείπει από τους Νετς, ωστόσο επιστρέφει ο Κέβιν Ντουράντ. Ο KD δηλώθηκε ως διαθέσιμος για το αποψινό ματς του Μπρούκλιν κόντρα στους Πέλικανς, κάτι που περίμενε για καιρό ο Στιβ Νας και οι φίλαθλοι των Νετς.

Ο σταρ των Νετς έχει να αγωνιστεί από τις 14 Φλεβάρη και τη νίκη επί των Ουόριορς. Φέτος ο Ντουράντ μετρά 29 πόντους, 7.3 ριμπάουντ και 5.3 ασίστ.

Το Μπρούκλιν έχει βάλει πλώρη για τίτλο, αφού έχει ρόστερ με Ντουράντ, Χάρντεν, Ίρβινγκ, Γκρίφιν,Όλντριτζ, Γκριν, Χάρις και Τζόρνταν.

Update to the Status Report for tonight's game vs. New Orleans:

Durant (left hamstring strain) - AVAILABLE https://t.co/i5iZOQLfeZ

— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) April 7, 2021