Ρόντο για Κάζινς: «Του εύχομαι το καλύτερο, έχει δουλέψει πολύ» (vid)

Ο έμπειρος πλέι μέικερ θα βρεθεί για 4η φορά συμπαίκτης του «Boogie» μετά τη κοινή τους θητεία σε Κινγκς, Πέλικανς και Λέικερς και έχει αναπτύξει μεγάλη φιλία μαζί του.

Αν μη τι άλλο ήταν χαρούμενος για την μετακόμισή του στους Κλίπερς καθώς όπως είπε «ελπίζω τα καλύτερα για εκείνον, πρόκειται για έναν πολύ καλό μου φίλο. Το περασμένο καλοκαίρι ήμουν και στον γάμο του. Του εύχομαι τα καλύτερα» ανέφερε αρχικά ο Ραζόν Ρόντο και συνέχισε:

«Διένυσε έναν δύσκολο δρόμο προκειμένου να επιστρέψει και πάλι δυνατός. Νομίζω ότι είναι παρεξηγημένος. Πολλοί τον κρίνουν για όταν ήταν 20 και 24 χρονών, Αν δίνατε και σε εμένα τα κλειδιά ενός οργανισμού σε αντίστοιχη ηλικία, δεν ξέρω θα μπορούσα να το διαχειριστώ» σχολίασε μεταξύ άλλων.

Ρόντο - Κάζινς: Συμπαίκτες σε 4 διαφορετικές ομάδες! (pic)

.@RajonRondo on the addition of his good friend @boogiecousins. pic.twitter.com/TtEXuYO1wK

— LA Clippers (@LAClippers) April 6, 2021