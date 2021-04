Η λογική υπαγορεύει ότι ο Πολ Πιρς δεν ξέρει πως λειτουργεί το live του Instagram. Υπάρχει μία μικρή πιθανότητα να το γνωρίζει, αλλά να μην τον απασχολεί. Ο θρύλος των Μπόστον Σέλτικς, και υποψήφιος για την ένταξή του στο Hall of Fame του 2021, εμφανίζεται υπερβολικά χαλαρός, καπνίζοντας το πούρο του και στο παρασκήνιο γίνεται χαμός!

Γυναίκες με μικροσκοπικά μαγιό χορεύουν όρθιες ή στο πάτωμα, ενώ άλλες κάνουν κάτι σαν μασάζ στους φίλους του «Truth» που βρέθηκαν στο πάρτι.

Δείτε τα βίντεο.

Paul Pierce losing his contract with ESPN after this pic.twitter.com/tK9NsSKkmz

— lil mumu. (@mautezawad) April 3, 2021