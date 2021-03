Ο Αντρέ Ντράμοντ θα μείνει ελεύθερος, εξαγοράζοντας το συμβόλαιό του. Και αυτό θα του επιτρέψει να αναζητήσει την επόμενη ομάδα της καριέρας του. Τα πράγματα δεν θα είναι τόσο απλά, αφού ο 27χρονος σέντερ αναμένεται να συνομιλήσει με πέντε ομάδες! Το παράδοξο είναι πως ανάμεσά τους δεν βρίσκονται οι Μπρούκλιν Νετς, παρά τα απανωτά δημοσιεύματα που ήθελαν την ομάδα των Χάρντεν, Ντουράντ και Ίρβινγκ να αναζητεί και ένα αξιόλογο σέντερ.

Σύμφωνα με το yahoo sports, o Ντράμοντ θα ακούσει τις προσφορές από τους Νιου Γιορκ Νικς, Λος Άντζελες Λέικερς, Λος Άντζελες Κλίπερς, Μπόστον Σέλτικς και Σάρλοτ Χόρνετς!

Όπως είναι κατανοητό, ελπίδες πρωταθλητισμού του προσφέρουν οι δύο ομάδες του Λος Άντζελες και οι Σέλτικς, υπό προϋποθέσεις. Τι θα διαλέξει ο Ντράμοντ; Θα το μάθουμε σύντομα.

Yahoo Sources: Andre Drummond will listen to pitches from the New York Knicks, Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, Boston Celtics and Charlotte Hornets.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) March 26, 2021