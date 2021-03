ΝΒΑ: Ξέσπασε στον πάγκο των Ρόκετς ο Ουόλ! (vid)

Με την πρόσφατη νίκη τους επί των Ράπτορς, οι Ρόκετς έσπασαν σερί 20 ηττών στην κανονική περίοδο ωστόσο οι Χόρνετς… προσγείωσαν τους Τεξανούς στην σκληρή πραγματικότητα, επικρατώντας με 97-111 στο Χιούστον

Για τους Ρόκετς, ο Τζον Ουόλ είχε 20 πόντους όμως οι προσπάθειές του δεν ήταν αρκετές για το Χιούστον. Με τον δείκτη του σκορ στο 80-61 στα 5:34 για το τέλος της τρίτης περιόδου, η κάμερα έπιασε τον Ουόλ να ξεσπάει κατά τη διάρκεια του timeout!

Οι Ρόκετς φιγουράρουν στην 14η θέση της κατάταξης στη Δύση με ρεκόρ 12-31.

John Wall firing up his teammates

Rockets are down to the Hornets pic.twitter.com/XjgpYvNny0

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 25, 2021