Αντετοκούνμπο: «Μαθαίναμε όταν χάναμε, μαθαίνουμε και τώρα» (vid)

Από τη στιγμή που ο Ντάνιελ Τάις αστόχησε at the buzzer σε προσπάθεια για τρίποντο, οι Μπακς έφτασαν αισίως τις οκτώ συνεχόμενες νίκες στη regular season, έστω κι αν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έμεινε στους 13 πόντους, επίδοση που συνιστά τη δεύτερη χειρότερη φέτος για τον Greek Freak.

Μετά το τέλος του αγώνα με τη Βοστόνη, ο back-to-back MVP αναφέρθηκε αρχικώς στην επιστροφή του στην αγωνιστική δράση έπειτα από το πρόβλημα στο γόνατο:

«Ένιωθα πολύ καλά, έκανα θεραπείες τις προηγούμενες ημέρες και δεν είχα κανένα πρόβλημα. Δεν ένιωθα… περιορισμένος από τον τραυματισμό, δεν είχα κανένα θέμα. Κάναμε εξαιρετική δουλειά στην άμυνα στο τέλος αλλά έπρεπε να έχουμε αυτή την εικόνα σε όλο τον αγώνα, είχαμε διαφορά 15 πόντους στην τέταρτη περίοδο και σιγά σιγά μείωναν την διαφορά για να φτάσουμε στο τέλος. Έπρεπε να εκτελέσουμε καλύτερα επιθετικά, αλλά θα υπάρχουν μέρες όπου θα έχουμε αυτές τις μεγάλες άμυνες».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Παίζουμε καλύτερα, όλοι στην ίδια… σελίδα, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Δεν με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα αλλά να παίζουμε καλά να βελτιωνόμαστε. Πρέπει να συνεχίζουμε να παίζουμε ως ομάδα. Πάντα πρέπει να μαθαίνουμε, ακόμα και από τέτοια παιχνίδια όπου ο αντίπαλος μείωσε και χρειάστηκαν μεγάλες άμυνες στο τέλος. Μαθαίναμε όταν χάναμε, μαθαίνουμε και τώρα που έχουμε ένα νικηφόρο σερί» ενώ επιστρέφοντας στο θέμα της άμυνας είπε: «Έκανε εξαιρετική δουλειά ο Ντιβιντσέντζο με το κόψιμο στον Ουόκερ, αλλά και ο Πι Τζέι ήταν πολύ καλός πάνω στον Τέιτουμ».

Για τον ίδιο και την άμυνα των Σέλτικς πάνω του είπε: «Ήξερα πως θα αλλάζουν την άμυνα τους πάνω μου, και προσπάθησα να δημιουργήσω φάσεις για τους συμπαίκτες μου. Ένιωθα καλά, θα υπάρχουν βραδιές που θα πετύχω 30, 40 πόντους αλλά και αυτές που θα κάνω ότι μπορώ να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου και θα σκοράρω 2 πόντους».

Για το τελευταίο σουτ του Τάις είπε: «Στην προηγούμενη φάση δεν μπόρεσα να κρατήσω την μπάλα και έτσι τους έδωσα μία ακόμη ευκαιρία, ευτυχώς δεν ευστόχησε και πήραμε την νίκη».

“We got to keep building, we got to keep playing together…we have to learn from this. You can learn from anything.” pic.twitter.com/Z415oljhUl

— Milwaukee Bucks (@Bucks) March 25, 2021