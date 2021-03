Μάτζικ: «Είμαι νευρικός φέτος με τους Λέικερς»! (vid)

Οι Καλιφορνέζοι έχουν ρεκόρ 28-16, φιγουράρουν στην τέταρτη θέση της κατάταξης με ρεκόρ 28-16 κι ενώ η φετινή σεζόν άρχισε με στόχο το repeat, οι τραυματισμοί των Άντονι Ντέιβις και ΛεΜπρόν Τζέιμς προβληματίζουν ιδιαίτερα τον Μάτζικ Τζόνσον.

Ο θρύλος των Λέικερς και πρώην πρόεδρος του οργανισμού ανέφερε σε ό,τι αφορά τη φετινή πορεία των «Λιμνάνθρωπων» στη regular season: «Είμαι νευρικός… Όταν ο ΛεΜπρόν και ο AD είναι εκτός με τραυματισμούς, αυτό αποτελεί αιτία προβληματισμού. Επιπρόσθετα, ο ανταγωνισμός φέτος είναι μεγαλύτερος από πέρσι. Υπάρχουν οι Τζαζ, το Ντένβερ και οι Κλίπερς…

Επίσης, αξίζουν credits στο Μιλγουόκι για την απόκτηση του Τάκερ. Θα είναι καλύτερο με αυτή την ανταλλαγή. Εμείς δεν είμαστε τόσο καλοί σε πράγματα συνηθίζαμε να κάνουμε καλά με τον Ντουάιτ Χάουαρντ και τον Τζαβέιλ ΜακΓκι. Ελπίζω να κάνουμε κάτι καλό ως το τέλος των ανταλλαγών… Ακόμα πιστεύω στους Λέικερς».

Magic Johnson is 'nervous' about the Lakers with LeBron & AD's injuries.

"The Lakers have competition this year that they didn't have last season." pic.twitter.com/bB4uFMg2c3

— First Take (@FirstTake) March 24, 2021