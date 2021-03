Γκριν: «Είμαι ο καλύτερος αμυντικός που έχει παίξει το παιχνίδι»

«Νομίζω ότι είμαι ο καλύτερος αμυντικός που έπαιξε αυτό το παιχνίδι... Εκατό τοις εκατό. Αυτή είναι η γνώμη μου. Βάζω τον εαυτό μου απέναντι σε όλους τους άλλους». Ο Ντρέιμοντ Γκριν δεν έδειξε στάλα μετριοφροσύνης. Μίλησε για τον εαυτό του και τις αμυντικές ικανότητες, αναφέροντας πως είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών!

O φόργουορντ των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς έχει επιλεγεί στην καλύτερη αμυντική ομάδα σε πέντε από τις τελευταίες οκτώ σεζόν, ενώ έχει αναδειχθεί μόλις μία φορά κορυφαίος αμυντικός, τη σεζόν 2016-2017.

Και τη φετινή χρονιά βρίσκεται ανάμεσα στα φαβορί γι' αυτόν τον τίτλο, μαζί με τους Μπεν Σίμονς (Σίξερς), Μάιλς Τέρνερ (Πέισερς), αλλά και τους νικητές των τελευταίων σεζόν Ρούντι Γκομπέρ (Τζαζ) και Γιάννη Αντετοκούνμπο (Μπακς).

«Βλέπω το παιχνίδι εντελώς διαφορετικά από τους περισσότερους ανθρώπους, επειδή το βλέπω από διαφορετική προοπτική. Όταν βλέπεις τα στοιχεία που συνθέτουν έναν καλό αμυντικό: Χρόνος αντίδρασης, σκληράδα, η ικανότητα να δεις μία φάση προτού γίνει και το πιο σημαντικό, για να ολοκληρωθεί μία καλή άμυνα, θα πρέπει να πάρεις το ριμπάουντ και εγώ είμαι καλός στα ριμπάουντ», συμπλήρωσε ο Γκριν, ο οποίος ήταν η.. κόλλα στη δυναστεία των Ουόριορς στα χρόνια της απόλυτης κυριαρχίας τους.

Draymond considers himself the greatest defender in NBA history. pic.twitter.com/CyhRqS4hFT

— SportsCenter (@SportsCenter) March 23, 2021