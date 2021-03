Κι όμως: Ο Μαλεντόν έχασε layup και κάρφωμα στην ίδια φάση! (vid)

Ο Γάλλος γκαρντ της Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ ετοιμάζεται να πάρει το βραβείο για το blooper της χρονιάς και να γίνει... σημαία στο Shaqtin A Fool!

Στο παιχνίδι κόντρα στους Μινεσότα Τίμπεργουλς, ο Μαλεντόν κατάφερε (γιατί περί... κατορθώματος πρόκειται) να αστοχήσει σε layup όντας ολομόναχος με το καλάθι, να πάρει το ριμπάουντ και στη συνέχεια να χάσει και το κάρφωμα.

Δείτε την απίστευτη φάση

Theo Maledon missed an open layup AND a dunk on the same play. pic.twitter.com/0YHump6k5d

— House of Highlights (@HoHighlights) March 23, 2021