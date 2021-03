ΛαΜέλο: «Αποκαλώ "θείο" τον Τζόρνταν» (vid)

Δύσκολα μπορείς να σταθεί δίπλα στον GOAT Μάικλ Τζόρνταν. Όταν παίζεις στους Χόρνετς οι απαιτήσεις είναι πολλές, αφού γνωρίζεις καλά πως ο ιδιοκτήτης τους, ο κορυφαίος που έπαιξε ποτέ μπάσκετ έχει πάντα τα μάτια του πάνω σου.

Πάντως ο ΛαΜέλο Μπολ δεν δείχνει να πτοείται και πολύ, όπως δήλωσε στο Bleacher Report.

Ο rookie της Σάρλοτ ανέφερε πως αποκαλεί «Θείο» τον Μάικλ Τζόρνταν, κάτι που έκανε πολλούς να αναρωτηθούν. Πάντως οι σχέσεις του MJ με τον πατέρα του ΛαΜέλο, ΛαΒάρ έχουν περάσει από 40 κύματα.

LaMelo says he addresses Michael Jordan as "Unc" when they talk

It's a family in Charlotte @brhoops pic.twitter.com/uSYoERKf96

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 20, 2021