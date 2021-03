Ο Μόντε Μόρις θέλει να αγωνιστεί με τη Νιγηρία στους Ολυμπιακούς!

Μετά τον Σπένσερ Ντινγουίντι και ο Μόντε Μόρις θα αγωνιστεί με την Εθνική Νιγηρίας! Ο Mάικ Μπράουν, βοηθός στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς και ομοσπονδιακός προπονητής της Νιγηρίας επιβεβαίωσε πως 25χρονος point guard των Ντένβερ Νάγκετς. Ωστόσο, για να συμβεί αυτό θα πρέπει να ξεπεραστούν κάποιες τεχνικές δυσκολίες.

Ο Ντινγουίντι είχε αποκαλύψει την πρόθεσή του να φορέσει τη φανέλα της Νιγηρίας, πριν από ένα χρόνο περίπου, ωστόσο λόγω του τραυματισμού στο γόνατο, αυτό δεν πρόκειται να συμβεί αυτό το καλοκαίρι. Ο Μόρις, τη φετινή σεζόν, σε 36 αγώνες μετράει 10.4 πόντους, 2.2 ριμπάουντ και 3.4 ασίστ.

Το ρόστερ της Νιγηρίας περιλαμβάνει τους Αλ Φαρούκ Αμίνου, Τζος Οκόγιε, Έκπε Ούντο, Τσιμέζι Μέτου.

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 18, 2021