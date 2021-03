Ίρβινγκ: Iδιόρρυθμος ή παικταράς; Και τα δύο! (vids)

Όταν ακούει κάποιος το όνομα του Κάιρι Ίρβινγκ δεν γίνεται να μην σκεφτεί πως είναι είναι παικταράς. Είναι ένας μοναδικός παίκτης, με ταλέντο που όμοιο του ελάχιστοι έχουν, αλλά και πολλά άλλα στον χαρακτήρα του, που είναι αδύνατον να αγνοήσει κάποιος. Ο Ίρβινγκ, πλέον, δεν μπορεί να κρατήσει το στόμα του κλειστό, έχει μια δική του φιλοσοφία, τα κάνει όλα με τον δικό τους τρόπο, αλλά όταν παίζει στο παρκέ είναι απλά απολαυστικός.

Είναι μια πολύ περίεργη μίξη, που δεν υπάρχει σε κανέναν άλλον. Εκεί που σε αφήνει με το στόμα ανοιχτό, κάνει πράγματα που εκείνος πιστεύει, παίρνει αποφάσεις για τον εαυτό του και νιώθεις ότι δεν μπορείς να τον εμπιστευτείς και εντός παρκέ που είναι και το πιο σημαντικό. Οι δηλώσεις του πάντα προκαλούν, είναι τουλάχιστον... περίεργες, οι πράξεις του το ίδιο, αλλά στο τέλος της ημέρας όταν δίνει τέτοια ρεσιτάλ στο παρκέ, αναρωτιέσαι τι πρέπει να κρατήσεις από αυτόν τον περίεργο τύπο.

Από τότε που αποφάσισε να πάει στους Νετς το περασμένο καλοκαίρι, σίγουρα δεν μπορεί να πει κάποιος ότι οι δύο πλευρές περνούν... βαρετά. Μαζί με τον Ντουράντ μετακόμισαν στο Μπρούκλιν, αλλά η πρώτη σεζόν ήταν αποτυχημένη με αρκετά προβλήματα.

Πριν καν ξεκινήσει η περσινή σεζόν και με τις ομάδες να ταξιδεύουν στην Κίνα για preseason, βγήκε ένα περιστατικό για τον Ίρβινγκ, που έριξε την σκιά της στην αστραφτερή νέα αρχή του «Uncle Drew», που ήθελε σίγουρα να αφήσει πίσω όσα έγιναν στην Βοστόνη. Όπως παρουσίασε το ESPN, οι Νετς ανησυχούσαν για ψυχολογική του κατάσταση και για τις στιγμές που κλεινόταν στον εαυτό του. Όλα αυτά τα έχουν συζητήσει κατά καιρούς πρώην συμπαίκτες του σε Σέλτικς, Καβαλίερς και τώρα στους Νετς. Μάλιστα, άνθρωποι της ομάδας αναφέρουν πως υπήρξε κι ένα επεισόδιο στο ταξίδι της ομάδας στην Κίνα για φιλικά προετοιμασίας με κάποιους συμπαίκτες του.

Στο παρκέ έκανε τα «μαγικά» του, αλλά ένας τραυματισμός ήρθε να αλλάξει την πορεία του. Επιστρέφοντας μίλησε απαξιωτικά για τους συμπαίκτες του, οι Νετς πέρασαν δύσκολες στιγμές και η σεζόν έληξε άδοξα, με τον Ίρβινγκ να την ολοκληρώνει τραυματίας. Η φετινή σεζόν ξεκίνησε όσα περίεργα τελείωσε η προηγούμενη. Ο Ντουράντ επέστρεψε στην δράση, το ίδιο και ο Ίρβνγκ και οι Νετς ξεκίνησαν δυνατά, ως απόλυτο φαβορί για τον τίτλο.

Μεταξύ άρνησης του να μιλήσει στους δημοσιογράφους (κάτι που είναι αναγκαστικό) και τελικά μιας λύσης, ήρθε το περιστατικό με το θυμιάτισμα να τον κάνει πρώτο θέμα. Πριν την έναρξη του παιχνιδιού με τους Σέλτικς και πριν καλά καλά αρχίσει η σεζόν, ο ηγέτης των Νετς αποφάσισε να τραβήξει και πάλι όλη την προσοχή πάνω του. Θυμιάτισε το γήπεδο, για να καθαρίσει από την κακή ενέργεια. Όπως ήταν αναμενόμενο ρωτήθηκε γι' αυτό μετά το τέλος του παιχνιδιού.

«Να μπορώ να θυμιατίζω, να καθαρίζω την ενέργεια, να σιγουρεύω ότι όλοι έχουμε ισορροπία. Δεν είναι κάτι που δεν κάνω σπίτι μου. Θυμιάτισα στο τελευταίο παιχνίδι και σκοπεύω να το κάνω σε κάθε παιχνίδι, αν οι αντίπαλοι μου το επιτρέψουν. Λίγο πολύ είναι για να μείνουμε ενωμένοι, να νιώθουμε καλά που πάμε για δουλειά, να νιώθουμε ασφαλείς. Δεν θα φέρω πολύ πνευματικότητα στο μπάσκετ, αλλά ναι είναι μέρος της κουλτούρας που έχω».

Με τα πολλά η σεζόν ξεκίνησε και οι Νετς έδειξαν από την αρχή τι μπορούν να κάνουν. Ο Ντουράντ έμοιαζε σαν να μην έλειψε ποτέ και ο Ίρβινγκ έκανε την μία καταπληκτική εμφάνιση, μετά την άλλη. Ε, αυτό δεν κράτησε πολύ. Ήταν 8 Ιανουαρίου όταν ο παίκτης εξαφανίστηκε, η ομάδα του δεν μπορούσε να τον εντοπίσει και απλά δεν έπαιξε κόντρα στους Σίξερς, γιατί όπως είπε... δεν ήθελε.

Η κατάσταση αυτή άρχισε να παίρνει διαστάσεις και χωρίς κανείς να μπορεί να απαντήσει στο τι συμβαίνει ο Ίρβινγκ απλά δεν ήθελε να παίζει. Ενώ ήταν άφαντος από την ομάδα του και τα παιχνίδι φυσικά, εντοπίστηκε να είναι σε πάρτι για τα γενέθλια της αδελφής του, χωρίς κανόνες για τον κορονοϊό. Οι Νετς δεν είχαν ιδέα που ήταν ο παίκτης τους, εκείνος απλά αρνούνταν να εμφανιστεί και κάπως έτσι συνεχιζόταν η ζωή στον πλανήτη του ΝΒΑ.

Κάπως έτσι, οι Νετς απέκτησαν τον Τζέιμς Χάρντεν και τα δεδομένα άλλαξαν ξανά. Ο Ίρβινγκ επέστρεψε και μάλιστα σχολιάστηκε ότι κρυβότανε για να μην γίνει μέρος του trade, για τον «Μούσια». Η ανταλλαγή έγινε, οι Νετς κράτησαν Ίρβινγκ, Ντουράντ και απέκτησαν και τον Χάρντεν και μπήκαν σε μια νέα εποχή. Ο παίκτης του φαινόταν πιο ήρεμος και επέστρεψε στην δράση. Μέσα στο παρκέ τα λόγια είναι περιττά.

Ο Κάιρι είναι ένας παικταράς, που όμοιος του δεν υπάρχει, έχει ταλέντο που περισσεύει και όταν είναι καλά δεν τον σταματά τίποτα. Έχει πάντως διάφορα πράγματα που τον προβληματίζουν και αυτό είναι πρόβλημα. Τράβηξε και πάλι την προσοχή με τις απόψεις του για το σήμα του ΝΒΑ, το οποίο θέλει να αλλάξει και να έχει πάνω του τον Κόμπι Μπράιαντ.

«Ως μαύρος άνδρας, μαύρος βασιλιάς, νομίζω ότι είναι μέρος της ευθύνης μου να συνεχίσω να σπρώχνω την γενιά μας μπροστά. Σε κάποιους άρεσε η ιδέα, σε κάποιους όχι. Ο Κόμπι είναι το παράδειγμα για την γενιά μας και θα συνεχίσει, θέλω αυτό να είναι κάτι στην ιστορία, να αλλάξει για πάντα. Η γενιά μας ήταν μέρος αυτής της αλλαγής και αν αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ηγηθώ, να ανοίξω την κουβέντα θα το κάνω.

Νομίζω ότι το αξίζει, η οικογένεια του το αξίζει, εμείς το αξίζουμε, όποιος μπαίνει στην λίγκα πρέπει να ξέρει ότι αυτό είναι το παράδειγμα που θέτουμε. Και επειδή μιλάμε για τον Κόμπι, δεν θέλω να προσβάλλω όσους έχουν κάνει σπουδαία πράγματα για την λίγκα. Είναι ο άνθρωπος για εμάς, για εμένα, είναι ο μέντορας μου, η έμπνευση μου, πήρα γνώση και σοφία από εκείνον, είναι πάντα γύρω μου. Ο Κόμπι Μπράιαντ είναι η τελειότητα. Πρέπει να μπει στο σήμα. Δεν με νοιάζει τι λέει ο καθένας. Οι μαύροι βασιλιάδες φτιάχνουν αυτή την λίγκα».

"It needs to happen. I don't care what anyone says. Black kings built the league."

