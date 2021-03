Καθημερινά Novi Specials στοιχήματα & σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις! (21+)

Aπέναντι στους Μπλέιζερς το πήγε σε άλλο επίπεδο με την αδιανόητη no-look ασίστ. Ο Ντόντσιτς δεν σταματά να μας εκπλήσσει και οι πάσες χωρίς να βλέπει δεν σταματούν ποτέ. Το ΝΒΑ διάλεξε τις κορυφαίες εμπνεύσεις του και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.

Some of the best LUKA NO-LOOKS from this season after two gems tonight! pic.twitter.com/C8WECSoAg4

— NBA (@NBA) March 20, 2021