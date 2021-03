Νετς: Δίνουν τον Ντινγουίντι για ρολίστα και μία επιλογή 2ου γύρου!

Μία χρονιά, ένα πρωτάθλημα. Οι Μπρούκλιν Νετς κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να ενισχύσουν τη φετινή προσπάθεια. Αρκετοί παίκτες, βασικοί τις προηγούμενες σεζόν, βρίσκονται ήδη σε άλλες ομάδες (ΛεΒέρτ, Άλεν) και πλέον οι Νετς επιχειρούν να ανταλλάξουν ακόμη και παίκτες που δεν μπορούν να αγωνιστούν.

Η αλήθεια είναι πως για την περίπτωση του τραυματία Σπένσερ Ντινγουίντι (ρήξη χιαστού) έχουν γίνει αρκετές επαφές από ομάδες όπως τους Μαϊάμι Χιτ και τους Ντιτρόιτ Πίστονς. Η απάντηση που έχουν λάβει είναι η ίδια: «Θέλουμε έναν ρολίστα και μία επιλογή 2ου γύρου στο Draft». Οι επιλογές στα Draft είναι κάτι άλλο που... καίει τους Νετς, αφού έχουν σπαταλήσει τις περισσότερες σε προηγούμενες ανταλλαγές, μένοντας ουσιαστικά χωρίς την... δωρεάν προσθήκη αθλητών. Κάτι που προσφέρει μία επιλογή στο Draft.

Report: Nets want role player and 2nd-round pick for Spencer Dinwiddie https://t.co/D3a4NCuis3

— NBA Central (@TheNBACentral) March 19, 2021