Συνεχίζει να σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο στους Τζαζ ο Ντόνοβαν Μίτσελ. Ο Spida έσπασε το φράγμα των 6.000 πόντων στο 262ο ματς του στη λίγκα, κάτι που σημαίνει πως χρειάστηκε τα λιγότερα ματς στην ιστορία των Μορμόνων για να φτάσει τους 6.000 πόντους.

Έτσι άφησε πίσω του τον θρύλο Καρλ Μαλόουν που το είχε κάνει σε 271 αναμετρήσεις.

Donovan Mitchell scored his 6,000th career point tonight in his 262nd game in the NBA, which is the fewest games to reach 6k points in Jazz history.

Karl Malone was the previous fastest (271 games) h/t @EliasSports pic.twitter.com/fzfjKWexYw

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) March 17, 2021