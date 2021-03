Ρεκόρ καριέρας έκανε κόντρα στους Μπλέιζερς ο Έντουρντς, αφού το κοντέρ έγραψε 34 πόντους.

Με αυτόν τον τρόπο έγινε ο νεότερος παίκτης στην ιστορία των Τίμπεργουλβς (19 χρονών και 221 ημερών) με 30άρα σε ένα ματς.

Έχει όλο το μέλλον μπροστά του, κάτι που του είπε και ο Λίλαρντ.

Last night, Anthony Edwards became the youngest player (19 years, 221 days) in Timberwolves history with a 30-point game. pic.twitter.com/TRWfKBzRMw

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) March 15, 2021