ΝΒΑ: Ο Κέβιν Λοβ αγωνίστηκε για 2', προτού τραυματιστεί ξανά!

Η νύχτα ήταν τρόπον τινά ιστορική. Ο Κέβιν Λοβ πατούσε παρκέ για πρώτη φορά μετά τις 27 Δεκεμβρίου. Απέναντι στους Πέλικανς αγωνίστηκε για 10 λεπτά. Δύο ημέρες αργότερα, ήταν η σειρά των Χοκς. Ξανά στο παρκέ ο Λοβ. Αλλά μόνο για 1:41! Αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο ίδιο πόδι που τον κράτησε εκτός για τόσο καιρό και αποχώρησε.

Στο ματς δεν αγωνίστηκε ξανά και είναι άγνωστο τι θα συμβεί στα επόμενα ματς των «Καβς». Φέτος, ο Λοβ έχει 4 συμμετοχές με 5.8 πόντους, 3.3 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ. Στα τρία χρόνια που απομένουν στο συμβόλαιό του με τους Καβαλίερς πρέπει να λάβει παραπάνω από $90 εκατομμύρια δολάρια!

Per team, “Kevin Love didn’t feel right after the first couple of trips down the floor and didn’t want to risk a set-back. He will do some strength work tonight and see how he feels tomorrow, but doubtful to return tonight”.

Hoping for the best for Kevin

— Angel Gray (@Angel_Gray1) March 15, 2021