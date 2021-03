Ο ΛαΜέλο Μπολ είναι ένας... μάγος πάνω στο παρκέ! (vid)

Για άλλη μια φορά έδειξε πόσο ξεχωριστός είναι ο ΛαΜέλο Μπολ. Ο rookie των Χόρνετς έκανε τα... μαγικά του με απίθανες ασίστ και τρίποντα, ενώ τον έψαχναν οι αντίπαλοι.

Τελείωσε το ματς με τους Ράπτορς με 23 πόντους, 9 ριμπάουντ και 6 ασίστ, δείχνοντας πως είναι απολαυστικό να τον βλέπεις να ξεδιπλώνει το ταλέντο του στο παρκέ.

LaMelo got UP for this no-look dime @brhoops pic.twitter.com/wMIaJGpC3f

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 14, 2021