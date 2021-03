Όταν ο Άιβερσον μετρήθηκε στα ίσια με τον... θεό, Μάικλ Τζόρνταν! (vid)

Οι όμορφες μπασκετικές στιγμές πάντα μας... χτυπάνε κάπως διαφορετικά. Το ΝΒΑ των '90s είχε μια γλύκα άλλη, που μπορούμε να θυμόμαστε, έστω μέσα από βίντεο. Μια τέτοια έγινε σαν σήμερα πριν από 24 χρόνια μεταξύ δύο ανθρώπων που έγραψαν μοναδική ιστορία στο μπάσκετ.

«Πρέπει να ευχαριστήσω τον Μάικλ Τζόρνταν που μου έδωσε όραμα. Χωρίς αυτό, δεν θα τα είχα καταφέρει. Με έκανε να θέλω να παίξω μπάσκετ».

Ο Άλεν Άιβερσον είναι ένας από τους πιο εντυπωσιακούς παίκτες που είδε το μπάσκετ και φρόντισε να συστηθεί σε όλο τον μπασκετικό πλανήτη, βάζοντας το όνομα του δίπλα σε αυτό του Μάικλ Τζόρνταν, με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο. Όπως ο υπόλοιπος κόσμος έχει τον Μάικλ Τζόρνταν, η Φιλαντέλφια έχει τον Άλεν Άιβερσον. Τους έδωσε ένα κομμάτι από τον εαυτό του και εκείνοι το εκτίμησαν πιο πολύ από ολόκληρο τον μπασκετικό πλανήτη.

Ήταν 12 Μαρτίου του 1997, όταν ο ρούκι των Σίξερς αποφάσισε να γράψει ιστορία. Εκείνο το βράδυ οι γηπεδούχοι υποδέχονταν τους μετέπειτα πρωταθλητές Μπουλς και ο Άιβερσον ετοιμάζονταν για το 61ο παιχνίδι της καριέρας του στο ΝΒΑ. Δεν θα βρίσκονταν οι δυο τους για πρώτη φορά. Για τρίτη φορά στην καριέρα του ο Τζόρνταν, θα συναντούσε τον πιτσιρικά, που είχε αλλάξει για πάντα την μοίρα των Σίξερς. Είχε μπει στις καρδιές του και δεν θα έβγαινε ποτέ.

Ο «The Answer» έκανε ρεκόρ καριέρας μέχρι εκείνη την στιγμή με 37 πόντους, αλλά δεν είχε πει την τελευταία του κουβέντα, που θα ήταν και η καλύτερη. Ο Άιβερσον έκανε επίδειξη του ταλέντου του με αλαζονικό τρόπο, όπως συνήθιζε και ο Τζόρνταν θέλησε να δώσει στον μικρό ένα... μάθημα.

Οι αλλαγές τον έφεραν πάνω του και από τον πάγκο ακούστηκε από τον Φιλ Τζάκσον, «Μάικλ, πάνω του Μάικλ». Το πλήθος τρελάθηκε και άπαντες περίμεναν γι' αυτή την μικρή στιγμή. Ήταν η στιγμή που ο Άιβερσον περίμενε όλη του την πρώτη χρονιά του ΝΒΑ. «Έλεγα πάντα στους φίλους μου ότι όταν ανέβω στην... σκηνή, θα προσπαθήσω να ξεπεράσω τον καλύτερο».

Ο Άιβερσον έκανε μια μικρή ντρίμπλα προς τα αριστερά να δει αν θα τον ακολουθήσει και ο Air το έκανε. Αμέσως κατάλαβε ότι είχε έρθει η στιγμή του, κάνει ντρίμπλα στα δεξιά, «ξεφορτώνεται» τον Τζόρνταν σηκώνεται και ευστοχεί.

Για μερικά δευτερόλεπτα το πλήθος πάγωσε και έπειτα πανικός. Ο κόσμος πανηγύρισε λες και είχε κατακτήσει τίτλο. Ο μικρός θρασύς ηγέτης τους, νικούσε τον θεό του μπάσκετ και αυτό ήταν αρκετό. Το θέαμα είναι τα πάντα στο ΝΒΑ και ο Άιβερσον άρχισε να το δίνει απλόχερα.

«Ήθελα να δοκιμάσω την κίνηση μου, να δω αν πιάνει. Πιάνει για τον καθένα αν πιάνει στον καλύτερο παίκτη που έπαιξε ποτέ το παιχνίδι. Αυτό με έκανε να νιώσω καλά».

Αυτή ήταν η στιγμή που η Φιλαντέλφια «ερωτεύτηκε» τον Άλεν και ο Άιβερσον φρόντισε να βγάλει σε αυτή την κίνηση όλα τα στοιχεία με τα οποία είχε την ευλογία να γεννηθεί. Ο Τζόρνταν στην καριέρα του ένιωσε αυτό το συναίσθημα ελάχιστες φορές, αλλά η μία από αυτές είναι εντυπωσιακότατη.

24 years ago today

Rookie ALLEN IVERSON did this to MICHAEL JORDAN!

AI: 37 PTS (15/23 FG)

MJ: 23 PTS (9/24 FG) pic.twitter.com/aeyS1s6Qly

— Ballislife.com (@Ballislife) March 12, 2021