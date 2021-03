Με τη φανέλα των Ρίο Γκράντε Βάλεϊ Βάιπερς, ο Λαμπ είχε κατά μέσο όρο 18,2 πόντους, 8,8 ριμπάουντ και 3,7 ασίστ. Αριθμοί που μπόρεσαν να του χαρίσουν μια θέση στο ρόστερ των Χιούστον Ρόκετς.

Όπως έγινε γνωστό οι Ρόκετς άφησαν ελεύθερο τον Μέισον Τζόουνς και στη θέση του απέκτησαν από την θυγατρική ομάδα τον Άντονι Λαμπ.

JUST IN: Anthony Lamb signs two-way deal with @HoustonRockets. #RGVVipers #NBAGLeague #NBA pic.twitter.com/h5EHwbr3cR

— RGV Vipers (@RGVVipers) March 8, 2021