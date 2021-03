Ουόριορς: Είχαν πει στον Λαμέλο Μπολ ότι θα τον επιλέξουν στο νούμερο 2 (vid)

Ο άλλοτε παίκτης του ΝΒΑ και νυν σχολιαστής του ESPN, προχώρησε σε μια μεγάλη αποκάλυψη όσον αφορά το προηγούμενο draft.

Συγκεκριμένα είπε ότι οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς είχαν πει στον Λαμέλο Μπολ ότι θα τον επιλέξουν στο νούμερο «2» της διαδικασίας και ότι θα προσπερνούσαν τον Τζέιμς Ουάισμαν.

«Θα κυκλοφορήσει σύντομα αυτή η ιστορία» ήταν τα λόγια του Τζέιλεν Ρόουζ μέσα από το podcast «Jalen & Jacoby».

Μάλιστα υπάρχει και... αποδεικτικό στοιχείο από τη βραδιά του draft όπου και ο ίδιος ο Λαμέλο Μπολ περίμενε την επιλογή του στο «2»! Πώς; Μέσα από ένα Instagram Live που είχε κάνει έδειχνε... δύο δάχτυλα ρωτώντας «πόσα δάχτυλα είναι αυτά;» Ουσιαστικά έκανε την προαναγγελία της επιλογής του στο νούμερο «2» από τους Ουόριορς, κάτι που -τελικά- δεν έγινε ποτέ.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο

Jalen Rose on the @JalenandJacoby show “The night of the draft, the Golden State Warriors told LaMelo Ball they were going to take him next, and they didn’t do it. That story going to come out soon.”

(Video of LaMelo hinting he was going no.2 )pic.twitter.com/aTOHJTr8X6

— BasketballNews.com (@basketbllnews) March 9, 2021