Γιόκιτς: «Ήλπιζα να μην με βάλουν να κάνω βλακείες στο All-Star Game»!

Ο Σέρβος σέντερ των Νάγκετς αποτελεί την επανάσταση στον κόσμο των ψηλών, οδηγώντας εκ του ασφαλούς το Ντένβερ και πραγματοποιώντας την καλύτερη σεζόν της καριέρας του στο ΝΒΑ με 27.1 πόντους, 11 ριμπάουντ και 8.6 ασίστ μ.ό.

Ο Γιόκιτς επιλέχτηκε στο βασικό σχήμα της Team Lebron από τον Τζέιμς και θυμήθηκε την πρώτη παρουσία του σε All-Star Game:

«Όταν έμαθα ότι θα παίξω στο All-Star Game, ήλπιζα πως δεν με βάλουν να κάνω βλακείες, να τραγουδήσω, να χορέψω ή κάτι τέτοιο! Αυτός ήταν ο βασικός στόχος μου».

Jokic: "My first All-Star Game I was like hopefully they're not going to make me do something stupid, sing or dance or something. That was my first goal. Now, I've been here. It's not like I'm nervous...It's normal. That's the biggest difference for me."

