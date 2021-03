Η περίπτωση του Τζούλιους Ραντλ είναι περίεργη. Φαινομενικά στο Λος Άντζελες είχε τον κόσμο στα πόδια του. Και αυτός θα επέλεγε τι θα κάνει. Μόνο που η αφήγηση της ιστορίας του διαφοροποιήθηκε. Διάλεξε έναν διαφορετικό δρόμο. Πιο δύσκολο.

Έπειτα από δύο σεζόν αναζήτησης και ανόδου, ο Τζούλιους Ραντλ ετοιμάζεται για το πρώτο All Star Game της καριέρας του. Και έχει μία ιστορία να μας πει. Για την επίδραση που είχε στη ζωή και στην καριέρα του ο Κόμπι Μπράιαντ.

Την τελευταία χρονιά του Κόμπι, τον Νοέμβριο του 2015, ο Ραντλ ήταν στη 2η σεζόν του στο ΝΒΑ. Και ως γέννημα θρέμμα του Ντάλας, είχε κυκλώσει την επιστροφή στην πόλη του. Ήθελε να δείξει σε όλους ποιος ήταν. Και τι είχε γίνει. Την ίδια στιγμή, φίλοι και γνωστοί ήθελαν να τον δουν από κοντά. Το ίδιο και η οικογένειά του.

Όταν οι Λέικερς έφτασαν στο ξενοδοχείο τους, ο Κόμπι ρώτησε τον Ραντλ, «τι θα κάνεις;». Ο πιτσιρικάς του αποκάλυψε το πρόγραμμά του. Μόνο που ο Κόμπι είχε διάθεση να του διδάξει ένα σκληρό μάθημα μεγαλείου. «Πάμε για προπόνηση;», ήταν η ερώτηση του Μπράιαντ.

.@J30_RANDLE on a lesson he learned from Kobe: ”To get to the next level in this league, you can’t be putting in that next level of work only some of the time. Has to be all of the time. No such thing as sacrifice without sacrifice.” https://t.co/0oEKZloSZK pic.twitter.com/fgbQQVMNys

— The Players' Tribune (@PlayersTribune) March 4, 2021