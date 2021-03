«Οι Χιτ παλεύουν να ρίξουν... βόμβα με Τάουνς» (pic)

Πέρυσι έκαναν μια εξαιρετική σεζόν κι έφτασαν μέχρι του τελικούς του ΝΒΑ, ενώ φέτος προσδοκούν στο να κάνουν ένα βήμα παραπάνω. Οι Χιτ έχουν μεγάλες βλέψεις και για την φετινή σεζόν, όπως φαίνεται και από τον παίκτη που έχουν βάλει στο... σημάδι.

Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, ένα ανώτατο στέλεχος ομάδας ΝΒΑ είπε πως το Μαϊάμι ψάχνει τρόπο για να πάρει τον Καρλ Άντονι Τάουνς.

«Το Μαϊάμι θέλει να κάνει μια μεγάλη κίνηση και έχει στρέψει την προσοχή του στον Καρλ-Άντονι Τάουνς. Περιμένουν και καραδοκούν για την υπόθεση», ανέφερε.

One NBA executive says the Miami Heat are monitoring Karl-Anthony Towns, per @massey_evan

"Miami would like to make a big deal and they have their eyes on Karl-Anthony Towns. They are in wait and see mode with that situation." pic.twitter.com/y7yyC2rIFX

— NBA Central (@TheNBACentral) March 5, 2021