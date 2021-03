«Ο Μπούκερ κάνει... σκέψεις για να πάει στους Νικς!» (pic)

Ο Ντέβιν Μπούκερ δεν θα βρεθεί στο All Star Game και τη θέση του πήρε ο Μάικ Κόνλεϊ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των ΗΠΑ, ο σταρ των Σανς ενδιαφέρεται να γίνει παίκτης των Νικς στο μέλλον.

Ο δημοσιογράφος Μπράιαν Ουίντχορτστ τόνισε πως τις επόμενες μήνες ένας σταρ θα ζητήσει ανταλλαγή για τη Νέα Υόρκη, αλλά δεν είπε το όνομα του.

Όμως ήρθε ο Τζέι Ουίλιαμς να τονίσει πως αυτός ο παίκτης είναι ο Μπούκερ. «Ο Ουίντχορστ μιλά για τον Ντέβιν Μπούκερ. Την ομάδα των Νικς την... τρέχει ο Λίον Ρόουζ και ο Μπούκερ είναι εκ των κορυφαίων πελατών του», ανέφερε.

"The name that Windy was talking about is Devin Booker. He’s talking about Devin Booker. When we you look at the ties that exist within the Knicks organization, you have a guy like Leon Rose that is running the team. Devin Booker was one of his top clients."

