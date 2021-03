Κόνλεϊ: Πρώτος παίκτης στην ιστορία που έγινε All Star την 14η σεζόν του! (pic)

Ο τραυματισμός του Ντέβιν Μπούκερ έφερε στη θέση του τον Μάικ Κόνλεϊ για το All Star Game.

Mε αυτό τον τρόπο ο γκαρντ των Τζαζ κατάφερε να γράψει ιστορία. Έγινε ο πρώτος παίκτης ever που θα παίξει σε All Star Game στην 14η σεζόν του στη λίγκα ή αργότερα. Κάλλιο αργά παρά ποτέ είναι η φράση που ταιριάζει... γάντι στην περίπτωση του Κόνλεϊ.

Mike Conley is the first player in NBA history named to his first All-Star game in his 14th season or later. pic.twitter.com/NX89hzj3TG

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) March 6, 2021