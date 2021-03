Ο Ραντλ έγραψε ιστορία και πάει να βάλει τους Νικς στα playoffs! (pic)

Είναι All Star και παίζει σαν All Star φέτος ο Τζούλιους Ραντλ. Ο ηγέτης των Νικς έκανε εντυπωσιακά πράγματα και κόντρα στους Πίστονς και το κοντέρ έγραψε 27 πόντους, 16 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Με αυτόν τον τρόπο έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της Νέας Υόρκης με 800 πόντους, 400 ριμπάουντ και 200 ασίστ πριν το All Star Break.

Eπιπλέον οι Νικς έχουν θετικό ρεκόρ (19-18) για πρώτη φορά, πηγαίνοντας στο All Star Break μετα τη σεζόν 2012-13, όταν τερμάτισαν 2οι στην Ανατολή και στην ομάδα βρισκόταν ο Καρμέλο. Αυτή είναι και η τελευταία τους παρουσία σε playoffs.

Per @EliasSports, Julius Randle is the first player in @nyknicks history with 800 points, 400 rebounds and 200 assists at the All-Star break pic.twitter.com/Q1KpCchtw7

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) March 5, 2021