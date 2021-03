Ο Ουίλιαμσον ήταν μοιραίος και «τιμώρησε» τον εαυτό του με έξτρα σουτ μετά την ήττα! (vid)

Οι Πέλικανς έχασαν από τους Μπουλς με 128-124 και δεν μπορεί να πει κάποιος ότι οι αριθμοί του Ζάιον ήταν κακοί. Είχε 28 πόντους, 9 ριμπάουντ και 5 ασίστ και πάνω από 50%.

Εκτέλεσε 16 βολές, αλλά το πρόβλημα ήταν ότι έβαλε μόλις 8 και έχασε δύο κρίσιμες στο τέλος. Οπότε δεν ακολούθησε την ρουτίνα του και έμενε στο παρκέ για να πάρει παραπάνω σουτ. Σούταρε από διάφορες θέσεις και κατέληξε στις βολές.

Έπρεπε να βάλει 10 στην σειρά, για να συνεχίσει και να σουτάρει από το τρίποντο. Σταμάτησε όταν εκτέλεσε τουλάχιστον 100 σουτ και έμεινε άλλα 40 λεπτά να δουλέψει στην τεχνική του.

Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι το έχει κάνει πολλές φορές, απλά ποτέ δεν μένει στο γήπεδο αυτό και πάει σε άλλο γυμναστήριο. Ο Ουίλιασμον είπε ότι νιώθει σαν να φταίει και δουλεύει πολύ για να ανεβάσει το ποσοστό τους στις βολές, το οποίο τώρα είναι στο 70,7%.

Grind don't stop for Zion

Getting shots up after tonight's game.

(via @_Andrew_Lopez) pic.twitter.com/tOPg50b9YJ

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) March 4, 2021