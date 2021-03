Του έδωσε και κατάλαβε στα καρφώματα κόντρα στους Νάγκετς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Μάλιστα ο Greek Freak κάρφωσε 3 φορές απέναντι στον Νίκολα Γιόκιτς, ο οποίος δεν μπορούσε να τον σταματήσει.

Δείτε τα

Giannis is dunking all over Jokic

Had three straight dunks on him pic.twitter.com/hIfBBV1dOp

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 3, 2021