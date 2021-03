Οι Χοκς απέλυσαν τον προπονητή τους, Λόιντ Πιρς και δεν άργησαν να καλύψουν το κενό του.

Aναβάθμισαν τον Νέιτ ΜακΜίλαν, ο οποίος από assistant coach έγινε ο υπηρεσιακός προπονητή τους.

Στο παρελθόν έχει κάτσει στον πάγκο των Πέισερς, των Μπλέιζερς και των Σούπερσονικς.

Nate McMillan has accepted the interim HC job for the Hawks, per @wojespn pic.twitter.com/9NGxVu1KE5

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 1, 2021