O Zάιον έγραψε ιστορία με άλλο ένα ρεσιτάλ! (vid)

Οι Πέλικανς.. καθάρισαν τους Τζαζ, με τον Ζάιον να είναι εντυπωσιακός.

Ο Ουίλιαμσον είχε 26 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Έτσι έγινε ο νεότερος παίκτης στην ιστορία της ομάδας (20 ετών και 238 ημερών) με 25+πόντους, 10+ ριμπάουντ και 5+ ασίστ σε ένα ματς. Δεν σταματά τα ρεκόρ το... κτήνος της Νέας Ορλεάνης.

Zion Williamson finished with 26 pts, 10 rebs & 5 ast tonight in a win vs the Jazz.

At 20 years, 238 days, Williamson is the youngest player in Pelicans history with 25 points, 10 rebounds and 5 assists in a game. pic.twitter.com/QKn9tjFzGT

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) March 2, 2021