Ηouston we have a real problem: Η φυγή Χάρντεν διέλυσε τους Ρόκετς!

Houston we have a real and serious problem...

H κατάσταση στους Ρόκετς δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερη την φετινή σεζόν. Πέρασαν ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι και πλέον τα προβλήματα μοιάζουν να τους καταπίνουν. Βέβαια αυτό που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον είναι ότι λίγο πριν έρθει η καταστροφή, τίποτα δεν την προμήνυε.

Η ομάδα του Χιούστον είχε μια σεζόν... μία από τα ίδια πέρυσι και τίποτα δεν άλλαξε όσα γινόντουσαν τα τελευταία χρόνια. Έφτασαν στα playoffs, ως συνήθως και εκεί δεν τα κατάφεραν.

Ο Χάρντεν ήταν ο βασικός πρωταγωνιστής, είχε δίπλα του τον Ουέστμπρουκ, υπήρχαν προσδοκίες, αλλά τίποτα δεν άλλαξε στο τέλος. Κάπως έτσι αποφάσισαν να γίνουν αλλαγές στην ομάδα, έχοντας πάντως στο νου τους ότι θα πορευτούν με αυτό το ομολογουμένως δυνατό δίδυμο. Τα πάντα άλλαξαν στον Οργανισμό, νέος προπονητής πήρε τα ηνία, νέος GM οργάνωσε την νέα σεζόν και κάπως έτσι φαινόντουσαν όλα, μέχρι το Νοέμβρη, να πηγαίνουν καλά.

Ο Στίβεν Σάιλας έγινε ο νέος προπονητής της ομάδας του Χιούστον, δείχνοντας να είναι μια εξαιρετική επιλογή, αφού είναι ένας νέος άνθρωπος με φρέσκες ιδέες και γεμάτος εμπειρίες ως βοηθός, ο έμπειρος Τζον Λούκας θα είναι στο πλευρό του και μια νέα εποχή ξεκινάει. Οι αλλαγές δεν σταματούν εδώ, αφού ο Ντάριλ Μόρεϊ άφησε την θέση του GM και ο Ράφαελ Στόουνς ήταν επικεφαλής σε αυτή την νέα προσπάθεια. Όλες αυτές οι αλλαγές δείχνουν ένα και μόνο πράγμα. Το Χιούστον ήταν έτοιμο να αλλάξει ότι κουβαλάει πίσω του.

Είναι σαφές ότι όλοι οι νεοφερμένοι δεν είχαν ιδέα ότι οι δύο σταρ που υπήρχαν στην ομάδα, θα ζητούσαν να φύγουν. Και όταν το έμαθαν ήταν αργά, αφού και οι δύο πίεσαν δραματικά.

ΕΧΑΣΑΝ ΤΟΝ ΣΤΑΡ ΤΟΥΣ, ΔΙΑΛΥΟΝΤΑΙ...

Και ξαφνικά όλα άλλαξαν. Πρώτα ο Ουέστμπρουκ ζήτησε ανταλλαγή, αλλά κανείς δεν έδωσε πολύ σημασία. Μετά από μόλις έναν χρόνο αποφάσισε ότι θέλει να είναι ο παίκτης που θα περνά το παιχνίδι από τα χέρια του και τελικά βρέθηκε στους Ουίζαρντς.

Μικρό το κακό μέχρι εδώ, με το μεγάλο κακό να ακολουθεί. Ο Χάρντεν ζήτησε ανταλλαγή και κάπου εκεί, άρχισαν τα προβλήματα στο Χιούστον. Η ομάδα αντέδρασε και αποφάσισε να πάει κόντρα στον καλομαθημένο σταρ της. Είπε όχι και του επέβαλλε να γυρίσει στην δράση. Εκείνος, αφού έκανε βόλτα σε ότι μαγαζί με στριπ σόου υπήρχε, με τον κορονοϊό να... θερίζει, κάποια στιγμή γύρισε.

Εμφανίστηκε υπέρβαρος, έμεινε εκτός αφού είχε σπάσει το πρωτόκολλο της πανδημίας και όταν μπήκε στο παιχνίδι, άρχισε να μειώνει τους συμπαίκτες του. Κάπου εκεί η απόφαση ήταν αναπόφευκτη. Έγινε ανταλλαγή στους Νετς και κάπως έτσι ο Ολαντίπο βρέθηκε στους Ρόκετς. Ενώ αρχικά η ομάδα του Χιούστον φάνηκε να βγάζει αντίδραση, τα προβλήματα δεν άρχισαν να εμφανιστούν. Πήγαν στο 8-4, στα αμέσως επόμενα 12 παιχνίδια και άπαντες αναθάρρησαν. Αλλά δεν κράτησε πολύ.

Ο Γουντ τραυματίστηκε. ο Κάζινς αποχώρησε και αυτός από την ομάδα και μοιάζει ο Ουόλ να έχει μείνει ολομόναχος να παλεύει, με τις δηλώσεις του να έχουν αρχίσει να γίνονται καυστικές.

ΒΟΥΛΙΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΜΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ...

Αυτή την στιγμή οι Ρόκετς βουλιάζουν. Ο Ολαντίπο αρνήθηκε την πρόταση που του έγινε, για 2 χρόνια και 45 εκατομμύρια δολάρια και πιθανότατα θα ψαχτεί για ανταλλαγή. Ο Γουντ που έδειξε διαφορετικός φέτος παραμένει εκτός. Η ομάδα του Χιούστον διαλύθηκε από τους Γκρίζλις με 133-84, 49 πόντους διαφορά και όχι μόνο αυτό. Αυτή ήταν η 11η συνεχόμενη ήττα τους, το χειρότερο αρνητικό ρεκόρ στο ΝΒΑ και κάτι που έχει να συμβεί στο Χιούστον 20 χρόνια. Είναι η δεύτερη χειρότερη ομάδα, μετά τους Τίμπεργουλβς, με ρεκόρ 11-21 και στον πάτο φυσικά της Δύσης.

Σε όλο αυτό δεν μένει αμέτοχος και ο Ουόλ ο οποίος αφού έκανε παράπονα για τον ψηλό που δεν έχει στην ομάδα του, μετά την τελευταία ήττα ξέσπασε κι άλλο. «Αυτό που συμβαίνει είναι σκ@@@α. Τραγικό. Το να χάνεις 11 ματς στη σειρά και να μην κερδίζεις είναι πολύ άσχημο. Και είναι χειρότερο όταν δεν είσαι ανταγωνιστικός. Και εμένα είναι δουλειά μου είναι παίζω καλύτερα και να είμαι καλύτερος για την ομάδα», ήταν τα λόγια του, ο οποίος στο τελευταίο ματς είχε 14 πόντους με 4/9 δίποντα, 0/5 τρίποντα, 6/8 βολές και 5 λάθη.

Houston Rockets’ last 12 hours: Victor Oladipo turned down a 2-year, $45 Million deal

Rockets lost to Memphis by 49

11th straight loss

John Wall: “This sh*t is ass. Terrible.” Houston, we have a problem pic.twitter.com/IKD0bdb3CM — NBA Buzz (@OfficialNBABuzz) March 1, 2021

Πλέον, ό,τι πλάνο και αν είχαν σκεφτεί στην αρχή της σεζόν, πρέπει να αλλάξει. Φέτος τα περιθώρια έχουν στενέψει επικίνδυνα, οπότε πρέπει να γίνει ένας σχεδιασμός για το πιο μακρινό μέλλον. Οι Ρόκετς έπρεπε ξαφνικά να αντιμετωπίσουν πολύ σοβαρά προβλήματα και να βρουν λύσεις, σε εποχή που έμοιαζε σχεδόν αδύνατον. Έκαναν σχεδιασμό που ποτέ δεν βγήκε, όλα άλλαξαν και τα αποτελέσματα φαίνονται τώρα.

Ναι μεν, κανείς δεν μπορεί να τους κατηγορήσει, αλλά αν συνεχίσουν να παίζουν τόσο άσχημα θα λερώσουν ανεπανόρθωτα την ιστορία της ομάδας τους. Ο Ουόλ ήδη μοιάζει εξαιρετικά εκνευρισμένος και αντιδρά και αυτό δεν κάνει καλό ούτε στους ήδη υπάρχοντες παίκτες. Μέχρι τις 25 Μαρτίου μπορεί να έχει φύγει ξανά και ο Ολαντίπο και οι Ρόκετς, θα πρέπει πιο νωρίς από ποτέ να έχουν και να εφαρμόσουν ένα σχέδιο για το μέλλον. Το ερώτημα που επικρατεί τώρα είναι αν πρέπει οι Ρόκετς να μείνουν επίτηδες στις τελευταίες θέσεις και να χτίσουν κάτι από την αρχή του χρόνου.

Με την απουσία του Γουντ τα πράγματα έγιναν εξαιρετικά δύσκολα. Δεν έχουν καθόλου όγκο στην ρακέτα τους και παίζουν με τον 35χρονο, Πι Τζέι Τάκερ. Όλοι προβλέπουν ότι η φετινή χαμένη σεζόν πρέπει να έχει σωστή διαχείριση, ώστε να έχουν τελικά κέρδος.

Χρόνος να μπουν στα playoffs υπάρχει, αλλά το αν θα έπρεπε είναι το μεγάλο ερώτημα. Η προσπάθεια του να μπουν στα playoffs, μετά απ' όσα έχουν γίνει, θα είναι πιθανότατα λάθος και το να χτίσουν από την αρχή την ομάδα τους για του χρόνου, επικρατεί αυτή την στιγμή.