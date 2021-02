Ο ΛεΜπρον οδήγησε την ομάδα του σε όλες τις στατιστικές κατηγορίες για 49η φορά στην καριέρα του! (pic)

Ο ΛεΜπρον Τζέιμς το έκανε ακόμα μια φορά και απλά δεν βλέπει τον δεύτερο. Για 49η φορά στην καριέρα του οδήγησε την ομάδα του σε πόντους, ριμπάουντ, ασίστ, μπλοκ και κλεψίματα.

Οι Λέικερς επέστρεψαν στις νίκες, μετά το κακό τους σερί, το έκαναν κόντρα στους Μπλέιζερς και ο ηγέτης τους βγήκε μπροστά. Ο δεύτερος πάντως που είναι πίσω από τον Τζέιμς, είναι ο Κέβιν Γκαρνέτ, που το είχε κάνει για 29 παιχνίδια.

Tonight, for the 49th time in his career, LeBron led his team in points, rebounds, assists, blocks and steals.

The next closest: Kevin Garnett with 29 games.

(via @EliasSports) pic.twitter.com/R1eBlNtK1b

— SportsCenter (@SportsCenter) February 27, 2021