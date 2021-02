Εκτός All Star Game o Ντουράντ, αρχηγός ο Γιάννης; (pic)

Ένα πρόβλημα τραυματισμού δεν αφήνει τον Κέβιν Ντουράντ να αγωνιστεί στο All Star Game, αφού θα συνεχίσει την αποθεραπεία για να είναι έτοιμος για τη συνέχεια της σεζόν με τους Νετς.

Ο Ντομάντας Σαμπόνις θα είναι ο άνθρωπος που θα τον αντικαταστήσει, όμως μένει πλέον να δούμε αν ο KD θα συνεχίζει να είναι αρχηγός.

Και αυτό γιατί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ο αμέσως επόμενος σε ψήφους στην Ανατολή αλλά ο 4ος σε όλο το ΝΒΑ. Αυτή η εξέλιξη συμβαίνει πρώτη φορά στα τρία τελευταία χρόνια που η επιλογή των ομάδων γίνεται από τους αρχηγούς.

Τώρα μένει να διευκρινιστεί αν ο Greek Freak θα πάρει τη θέση του σταρ του Μπρούκλιν σαν αρχηγός και θα φτιάξει την ομάδα του.

Pacers star Domantas Sabonis is expected to replace Kevin Durant on the Eastern Conference All-Star team, source tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 26, 2021