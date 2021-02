Οι Λέικερς, χωρίς τον Ντέιβις, έχουν την δεύτερη χειρότερη επίθεση στο ΝΒΑ! (pic)

Οι Λέικερς έκαναν στην 4η συνεχόμενη ήττα τους και η απώλεια του Ντέιβις είναι μεγαλύτερη απ' όσο ίσως είχαν φανταστεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχουν αποτύχει να ξεπεράσουν τους 100 πόντους στα 3 από τα 4 τελευταία τους παιχνίδια και το πρόβλημα είναι ξεκάθαρο.

Με τον τραυματισμό του AD έχουν την δεύτερη χειρότερη επίθεση στο ΝΒΑ και είναι προφανές ότι έχουν πρόβλημα στο παρκέ και σε άμυνα και σε επίθεση. Ελάχιστοι παίκτες βοηθούν τον ΛεΜπρον και σίγουρα αυτό δημιουργεί προβληματισμό και για το μέλλον.

The Lakers have failed to reach 100 points in 3 of their last 4 games.

They have the 2nd worst offensive rating in the NBA since Anthony Davis’ injury. pic.twitter.com/fDdRol2liD

— StatMuse (@statmuse) February 25, 2021