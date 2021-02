Ο Τάουνς απογοητεύτηκε από την επιλογή του νέου προπονητή των Τίμπεργουλβς (pic)

Αλλαγή σκυτάλης για τον πάγκο των Τίμπεγουλβς, με τον Κρις Φιντς να είναι ο νέος προπονητής των «Λύκων». Αυτό δεν άρεσε στον Καρλ Άντονι Τάουνς, σοκαρίστηκε, αφού είχε άλλο πράγμα στο μυαλό του.

Ο σταρ της ομάδας ήθελε τον Ντέιβιντ Βάντερπουλ, τον βοηθό του Σόντερς, να αναλάβει την ομάδα και η νέα άφιξη δεν τον ευχαρίστησε.

«Θα ήταν παράλειψη αν δεν έλεγα πόσο σπουδαία δουλειά κάνουν οι άνδρες του χρώματος μου σε αυτόν τον κόσμο. Για το μπάσκετ, που είναι και η δουλειά μου, υπάρχουν πολλοί σπουδαίοι άνδρες του χρώματος μου και αξίζουν την ευκαιρία να οδηγήσουν μια ομάδα, να τρέξουν έναν οργανισμό και να έχουν μια ευκαιρία να αφήσουν το σημάδι τους στην λίγκα, όχι με μία φανέλα, αλλά με ένα κοστούμι.

Θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρω την σπουδαία δουλειά που έχει κάνει ο Βάντερπουλ και σαν άνδρας που μου μοιάζει, ανυπομονώ να τον δω να είναι head coach και να οδηγεί μια ομάδα. Ήταν ευλογία και τιμή να τον έχουμε στο σταφ και να μαθαίνουμε από εκείνον, την σοφία και την εμπειρία που έχει από το παιχνίδι και από τον πάγκο».

Στο ΝΒΑ και στις 30 ομάδες της λίγκας, μόλις 7 έχουν μαύρο προπονητή και αυτό είναι που ήθελε να θίξει και ο Τάουνς. Παράλληλα, ο σταρ της Μινεσότα παραδέχτηκε ότι θα ήθελε να κλείσει την καριέρα του, αλλά προφανώς στο τέλος της ημέρας είναι... απλά δουλειά, τόνισε.

Karl-Anthony Towns wants to see more Black coaches gain head coaching opportunities in the NBA. pic.twitter.com/2e9qwo3FmT

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) February 24, 2021