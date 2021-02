Ζάιον: Τέταρτος νεότερος ever που θα παίξει σε All Star Game! (pic)

Σπουδαία στιγμή για τον Ζάιον Ουίλιαμσον. Ο σταρ των Πέλικανς θα παίξει στο πρώτο All Star Game της καριέρας του στο ματς των μεγάλων σε ηλικία 20 ετών και 244 ημερών.

Με αυτόν τον τρόπο έγινε ο 4ος νεότερος παίκτης στην ιστορία που παίρνει μέρος στην γιορτή των κορυφαίων.

Στην πρώτη τριάδα βρίσκονται θρύλοι της λίγκας, δηλαδή ο Κόμπι Μπράιαντ, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς και ο Μάτζικ Τζόνσον.

.@Zionwilliamson will become the fourth-youngest player to appear in the #NBAAllStar Game pic.twitter.com/DSYBSs70Fw

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) February 24, 2021